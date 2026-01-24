Размер шрифта
Общество

В Петербурге пятиклассник пытался сжечь полицейские машины

«Фонтанка»: в Петербурге школьник пытался сжечь машины полиции и попался
В Петербурге подполковник задержал школьника с канистрой бензина у здания отдела полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел возле 58-го отдела полиции на улице Хошимина. Подполковник полиции, шедший мимо, заметил подозрительного мальчика, который фотографировал служебные машины и разговаривал по телефону. Офицер подошел и завел беседу. В ходе разговора он взял телефон подростка, и неизвестный собеседник на другом конце сразу отключился.

При осмотре сумки школьника полицейский обнаружил канистру с бензином и зажигалку. По данным издания «Фонтанка», 13-летнему пятикласснику, живущему неподалеку, угрожали через Telegram. После того как мальчик отправил фото своего дома, неизвестные начали пугать его уголовным делом о государственной измене. Чтобы «спасти» семью, подростку якобы предложили поджечь полицейские машины.

Ранее в Омске подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге

