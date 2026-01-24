ДТЭК: в Киеве почти 90 тысяч домохозяйств остались без света после ударов

В Киеве 88 тысяч домохозяйств остались без света после массированной атаки. Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК в Telegram-канале.

«Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения объектов критической инфраструктуры в Киеве.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки в городе почти 6 тысяч домов остались без отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января республика подверглась массированному удару с использованием более 370 беспилотников и 21 ракеты. По его словам, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы. По словам Кличко, город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, работали средства противовоздушной обороны. Мэр также сообщил, что в Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли пожары.

Минобороны РФ на данный момент официально не сообщало об ударе. При этом в ведомстве неоднократно заявляли, что российские войска атакуют только военные и энергетические объекты.

Ранее в США заявили, что Россия применила новые ракеты против Украины.