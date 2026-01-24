Астрономы сообщили о мощном взрыве на скрытой от Земли стороне Солнца

Минувшей ночью на обратной стороне Солнца был зафиксирован крайне мощный двойной взрыв. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

По данным ученых, наблюдать происходящее напрямую сейчас невозможно, поскольку на той стороне Солнца не находится ни один космический аппарат. В связи с этим специалисты могут лишь предполагать масштабы и характер произошедшего, отмечая, что ранее не ожидали столь высокой активности в этом секторе светила.

В лаборатории уточнили, что рядом с Солнцем по-прежнему визуально наблюдаются три планеты — Венера, Меркурий и Марс. При этом создается оптическое впечатление, будто выброс солнечной плазмы направлен в сторону Венеры и Меркурия. На самом деле эти планеты находятся далеко за Солнцем, на противоположной от Земли стороне, а выброшенные облака плазмы ушли в сторону от их орбит.

Астрономы также отметили, что если источники этой активности сохранятся еще несколько дней, то по мере вращения Солнца они могут оказаться в зоне прямой видимости с Земли. В таком случае активные области станут заметны на левом краю солнечного диска.

Ранее на Солнце была зафиксирована крупная активная зона, где произошли мощные вспышки X-класса.