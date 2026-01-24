В России предложили оплачивать аренду жилья ипотечным должникам

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил создать государственный фонд, из которого будет оплачиваться аренда жилья для граждан, не справившихся с выплатой ипотечных кредитов. Его слова приводит ТАСС.

По мнению представителя ОП, фонд мог бы поддерживать заемщиков с просроченной ипотечной задолженностью, направляя средства на аренду социального жилья. Финансирование структуры он предложил формировать за счет застройщиков, участвующих в ипотечных программах.

Инициатива прозвучала на фоне роста ипотечной задолженности населения. По данным Банка России, в ноябре 2025 года общий объем долга россиян по ипотеке достиг 23,2 трлн рублей — максимального значения с начала года. За месяц показатель увеличился на 1,4%, а с января рост составил 6,8%.

Объем выдач ипотечных кредитов в ноябре сохранился на уровне около 500 млрд рублей. Основную долю — порядка 80% — заняли программы с господдержкой. Самой востребованной из них остается «Семейная ипотека», по которой банки выдали 358 млрд рублей, что на 9% больше, чем месяцем ранее.

В то же время выдачи рыночной ипотеки, по предварительным оценкам ЦБ, сократились до 110 млрд рублей против 120 млрд рублей в октябре.

Ранее в России спрогнозировали рост банкротств в 2026 году.