Хоккеист Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 24 января «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго Блэкхоукс». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых буллитов игроки «Лайтнинг» оказались точнее. Кучеров забросил шайбу в основное время игры, а также реализовал свою попытку в серии буллитов.

Таким образом, с начала 2026 года Кучеров набрал 23 (7+16) очка, проведя десять матчей в регулярном чемпионате. За последние 30 лет добиться такой же результативности за первые десять встреч в году смог Марио Лемье, который в 1996 году набрал 23 очка, а в 1997 году — 26. Соответственно, Кучеров стал единственным игроком НХЛ XXI века, которому покорилось это достижение.

Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров сыграл 45 матчей, в которых записал на свой счет 25 заброшенных шайб и 49 голевых передач. «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавляет таблицу Восточной конференции НХЛ, имея в активе 68 очков.

