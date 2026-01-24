В МИД поблагодарили за предоставление площадок для переговоров по Украине

МИД: Россия признательна всем, кто предоставил площадку для диалога по Украине

Россия ценит усилия Китая, Бразилии, США, стран Африки арабского мира по Украине и признательна всем, кто предоставил площадку для переговоров. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Мы признательны всем, кто предоставляет площадку и посредничество по различным аспектам урегулирования - от военных и политических до гуманитарных вопросов», — сказал дипломат.

По словам Полищука, российская сторона также ценит «энергичные усилия» руководства США, намерения «Группы друзей мира на Украине» в Нью-Йорке.

Как пишет RT, Полищук также высказал мнение, что сейчас главное — это решение территориального вопроса по формуле Анкориджа (договоренности президентов США и РФ в Анкоридже, Аляске, в августе 2025 года — прим. ред.).

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Москва заявляла, что вывод войск ВСУ из Донбасса — ключевое условие для прогресса переговоров.