В США автомобиль протаранил ворота аэропорта

Легковой автомобиль врезался в ворота Детройтского аэропорта в США. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителей воздушной гавани.

По информации журналистов, транспортное средство протаранило вход в аэропорт и пробило билетную кассу. В результате пострадали шесть человек.

12 января телеканал ABC сообщил, что в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния грузовик въехал в толпу участников митинга против иранского руководства. Инцидент произошел в районе Вествуд. Транспортное средство компании U-Haul протаранило активистов, вышедших на улицу. Как рассказали в пожарной службе Лос-Анджелеса, специалисты осмотрели на месте происшествия двух человек, однако оба отказались от медицинской помощи и госпитализации.

Комментируя ситуацию, прокурор США Билл Эссейли заявил, что к расследованию подключилось ФБР. Агенты работают совместно с сотрудниками правоохранительных органов Лос-Анджелеса и устанавливают мотивы водителя. Эссейли пообещал, что общественность будут информировать о ходе расследования по мере поступления новых данных.

Ранее в Саратове автомобиль врезался в цветочный магазин.