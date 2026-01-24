В Киеве и области ввели аварийные отключения света после ударов

Аварийные отключения электричества введены в Киеве и Киевской области после ночных ударов. Об этом сообщает министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас ситуация в столичном регионе остается сложной.

В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы. Как сообщил, мэр Киева Виталий Кличко в результате массированной атаки в городе почти 6 тысяч домов остались без отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января республика подверглась массированному удару с использованием более 370 беспилотников и 21 ракеты. По его словам, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Минобороны РФ на данный момент официально не сообщало об ударе. При этом в ведомстве неоднократно заявляли, что российские войска атакуют только военные и энергетические объекты.

Ранее в Черниговской области сотни тысяч человек остались без света.