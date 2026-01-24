Премьер Южной Кореи предложил США отправить спецпосланника в КНДР

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу направить в КНДР американского спецпосланника. Об этом передает агентство Yonhap.

Премьер Южной Кореи выступил с предложением в ходе встречи в Белом доме, которая состоялась в рамках его пятидневного визита в США.

«Отправка специального посланника в Северную Корею, кем бы он ни был, может стать способом обозначить намерение улучшить отношения», — сказал Мин Сок.

В январе директор департамента оборонной политики министерства обороны страны Ким Хон Чхоль заявил, что у Сеула нет планов по провокациям в отношении Пхеньяна.

До этого Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании КНДР эсминцев, что он назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы». По его словам, страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения.

Ранее в КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризма.