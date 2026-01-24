Бывший ухажер искусал и ограбил женщину в подъезде дома

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь напал в подъезде на свою бывшую сожительницу, укусил ее за лицо и угнал автомобиль. Об этом сообщает городское управление МВД.

Нападение произошло 1 января в подъезде дома на улице Чехова в Тосно. 28-летний москвич, бывший сожитель 37-летней женщины, устроил на нее нападение. Мужчина накинулся на женщину, укусил ее за щеку, отобрал мобильный телефон, ключи от автомобиля Opel Astra и скрылся на этой машине.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 23 января сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве. У него были изъяты похищенные телефон и автомобиль.

До этого в Ростовской области осудили мужчину за избиение соседа после конфликта на дороге. По данным kp.ru, сосед едва не попал под колеса его автовышки и разметил в сети ролик сложной инфой в адрес водителя. Мужчины столкнулись у магазина и подрались, нападавший получил два года колонии.

Ранее в Новокузнецке пьяный мужчина избил возлюбленную после ссоры.