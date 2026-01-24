День студенчества и Татьянин день — 2026: 100 открыток и пожеланий

Открытки и пожелания с Днем студента и Татьяниным днем для родственников, друзей, коллег и партнеров

25 января отмечают День российского студенчества и Татьянин день. Эти два праздника неразрывно связаны, ведь именно святая Татиана считается покровительницей студентов. В этот день можно поздравить родных, друзей, знакомых, кто имеет отношение к студенчеству или носит имя Татьяна. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений к Татьяниному дню, которые можно скачать и отправить дорогим вам людям.

25 открыток ко Дню студента

Если у вас в семье или дружеском окружении есть студенты, не забудьте их поздравить с праздником. Поздравления и пожелания можно также адресовать вашим однокурсникам — многие поддерживают отношения со своими студенческими друзьями долгие годы после выпуска.

Что отправить им красочную открытку, сохраните картинку на смартфон или компьютер и перешлите адресату в любом мессенджере. Можно также поделиться открыткой в социальных сетях.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

25 открыток к Татьяниному дню

Выберите открытку, скачайте ее или отправьте своим родственницам, подругам, знакомым с именем Татьяна в мессенджере или электронной почтой. Можно разместить картинку на своей странице в социальных сетях.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

25 поздравлений с Днем студента — 2026

Поздравления родственникам

С Днем студента! Пусть знания делают тебя успешнее и счастливее! Мы гордимся тобой!

Пусть учеба открывает перед тобой новые горизонты и дарит невероятные возможности! Поздравляю с Днем студента!

Поздравляю с Днем студента! Желаю, чтобы рядом были только те люди, с которыми легко учиться и двигаться вперед!

С Днем студенчества! Пусть твои усилия в учебе приведут к впечатляющим результатам в карьере!

С Днем студента! Желаю тебе веры в себя, терпения и вдохновения!

Пусть знания даются легко, экзамены сдаются уверенно, а мечты становятся все ближе!

С праздником! Пусть впереди будет много интересных задач, достойных целей и приятных побед!

С Днем студента! Пусть у тебя все складывается так, как ты мечтаешь!

С Днем студента! Пусть сессия пройдет для тебя легко и успешно!

С праздником! Пусть студенческая жизнь оставит теплые воспоминания и даст бесценный опыт!

С Днем студента, друг! Желаю, чтобы ты всегда был в списке тех, кто сдал сессию «автоматом»!

С Днем студента! Желаю тебе бесконечного кофе и длинных дедлайнов!

С Днем студента! Желаю сдавать экзамены так же уверенно, как мы с тобой откладываем подготовку к ним!

Поздравляю с Днем студента и желаю, чтобы вопросы на экзаменах были только из тех билетов, которые ты учил!

С праздником! Меньше будильников, больше отмененных пар и долгих выходных!

С Днем студента! Желаю, чтобы учеба закончилась раньше, чем терпение и энтузиазм!

С праздником! Пусть студенческая жизнь будет веселой, а сессии — без пересдач!

С Днем студента! Желаю, чтобы ты получал отличные оценки даже без подготовки!

С Днем студента! Пусть мозг включается сразу, а не после замечаний от преподавателя!

С праздником! Желаю, чтобы студенческая жизнь запомнилась тебе только веселыми моментами!

С Днем студента! Желаю отдохнуть от учебы на работе, а от работы — на сессии!

С праздником! Желаю, чтобы полученные на учебе знания пригодились тебе в работе!

Поздравляю с Днем студента! Пусть учеба станет важным шагом в твоей головокружительной карьере!

С праздником! Желаю, чтобы знания пригодились тебе не только на экзаменах, но и в профессиональном будущем!

С Днем студента! Пусть знания станут твоей опорой, а уверенность в себе — верным спутником в жизни и работе!

25 поздравлений с Татьяниным днем — 2026

Если среди ваших близких, друзей или коллег есть Татьяны, не забудьте поздравить их с именинами.

Таня, с праздником! Желаю здоровья и счастья в каждом мгновении!

Танечка, с твоим днем! Пусть твое красивое имя приносит тебе только радость!

С Татьяниным днем! Пусть рядом будут родные люди. Мира и любви тебе!

Таня, поздравляю с именинами! Пусть святая Татьяна бережет тебя и помогает во всех добрых делах!

С Татьяниным днем! Желаю, чтобы в жизни было больше поводов для радости и как можно меньше тревог.

Поздравляю тебя с Татьяниным днем! Пусть жизнь дарит приятные сюрпризы и теплые встречи!

Татьяна, с именинами! Пусть добро возвращается к тебе сторицей!

Дорогая Татьяна! Пусть этот день подарит тебе улыбки, внимание и искренние слова от близких. С праздником!

Танечка, поздравляем с Татьяниным днем! Пусть в жизни будет больше светлых моментов и душевных разговоров!

С именинами, Таня! Будь здорова, любима и счастлива — сегодня и всегда!

Таня, с Татьяниным днем! Желаю тебе много восхищенных взглядов, комплиментов и подарков!

Танюша, с именинами! Пусть у тебя будет больше поводов улыбаться и радоваться!

Таня, с праздником! Желаю приятных подарков и отличного настроения!

Таня, с именинами! Пусть жизнь балует тебя только радостными событиями!

С Татьяниным днем! Желаю легкости, смеха, любви и чуть больше свободного времени на себя!

Таня, с праздником! Желаю, чтобы все складывалось идеально сегодня и всегда!

Таня, поздравляю с именинами! Желаю тебе семейного счастья и признания на работе!

Танюша! В день именин желаю, чтобы святая Татьяна вела тебя к успеху и радости!

С именинами, Танюша! Оставайся такой же красоткой и сохраняй отличный настрой!

Таня, спасибо тебе за тебя! Продолжай нас радовать своим оптимизмом, легкостью и душевностью! С именинами!

Татьяна, с праздником! Желаю профессиональных успехов и благополучия!

Татьяна, с праздником! Продолжай освещать наш офис своей улыбкой!

Таня, с именинами! Проведи этот день расслабленно и с хорошим настроением! А мы позаботимся о рабочих делах.

Татьяна, поздравляю с Татьяниным днем! Пусть вас сопровождают только радость и успех!

Таня, с праздником! Желаю здоровья, любви и впечатляющих результатов на работе!

Почему праздник студентов отмечают в Татьянин день

День студента своим возникновением обязан двум событиям. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» по прошению государственного деятеля Ивана Шувалова. Поэтому изначально эту дату отмечали студенты МГУ как день рождения своего университета.

Праздник стал общероссийским в 1850 году, когда император Николай I повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

В то же время, 25 января, Православная церковь чтит память святой мученицы Татианы Римской, пострадавшей за веру в III веке. Согласно житию, она была дочерью римского сенатора и отказалась поклоняться языческим богам, приняв христианство. Во время гонений ее подвергали жестоким пыткам, но раны Татьяны чудесным образом заживали. За отказ отречься от веры она была казнена. Прозвище «Крещенская» Татьяна получила за близость событий к празднику Крещения Господня, который отмечают 19 января.

В России святая Татьяна считается покровительницей студентов и высшего образования в целом, так как день ее памяти — 25 января часто совпадает с последними экзаменами в рамках зимней сессии. В студенческой среде сохранилась традиция обращаться к святой за помощью в учебе.