Маньяк-аниматор из России приписал себе 12 убийств на Гоа

Полиция индийского штата Гоа подтвердила гибель трех женщин в деле 30-летнего россиянина Алексея Леонова, ранее заявлявшего о серии из 15 убийств. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ходе проверки признаний выяснилось, что большинство названных Леоновым «жертв» живы и находятся в безопасности. Правоохранители пришли к выводу, что значительная часть его показаний была вымышленной. По версии следствия, мужчина мог оговаривать себя, находясь под воздействием наркотических веществ.

По данным SHOT, после задержания Леонов пришел в себя, однако продолжает путать следствие: он подробно рассуждает на посторонние темы, но уклоняется от ответов, когда речь заходит о конкретных эпизодах убийств. Местные правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

3D-аниматора Леонова подозревают в убийстве одной местной жительницы, которой, по версии следствия, была подмешана смертельная доза наркотиков, а также в гибели двух россиянок. Эти три эпизода полиция официально подтвердила. Подозреваемого задержали на месте одного из преступлений.

30-летний мужчина заявил, что орудовал в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Своих жертв он находил через соцсети, а после лишал жизни тех, кто отказывал ему в романтических отношениях. По законодательству Индии, мужчине может грозить смертная казнь

