Правительство продаст спиртзавод, конфискованный у владельца за поддержку ВСУ

В России приватизируют два изъятых у водочного магната Шеффлера завода
Правительство приняло решение приватизировать один из крупнейших в России спиртзаводов «Амбер Талвис» и бывший ликеро-водочный завод «СПИ-РВВК», изъятые у бизнесмена Юрия Шефлера за финансирование украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время в план приватизации на 2026-2028 годы внесены 72,9% «Амбер Талвис» и 69,4% «СПИ-РВВК».

«Амбер Талвис» находится в Новой Ляде в Тамбовской области, он входит в топ-10 крупнейших производителей спирта в России. Предприятие выпускает ректификованный этанол сортов «Люкс» и «Альфа», использующихся при производстве алкоголя. Ежегодная выручка завода составляла 1,5 млрд рублей.

«СПИ-РВВК» — бывший ликеро-водочный завод в Калининграде, в настоящее время компания занимается арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.

В 2024 года Росфинмониторинг включил Юрия Шефлера в перечень террористов и экстремистов за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), его компании и доля уставного капитала ООО «РВВК» были изъяты в пользу государства. На «Амбер Талвис» был наложен арест.

Ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать в пользу государства имущество экс-депутата Госдумы Вороновского. 

