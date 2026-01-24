Российская делегация покинула гостиницу в Абу-Даби перед вторым днем переговоров

РИА: делегация РФ покинула отель в Абу-Даби перед переговорами с США и Украиной

Российские переговорщики покинули гостиницу в Абу-Даби перед началом второго дня заседания трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Делегацию Москвы по-прежнему возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая трехсторонняя встреча с участием делегаций РФ, США и Украины. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. На Украине подтвердили, что эту тему затронут на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. Как писали журналисты RT со ссылкой на Associated Press, участники встречи в ОАЭ обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта в «самых разных форматах». Иногда переговорщики по несколько человек отходили в сторону, чтобы обсудить какие-то детали отдельно, иногда собирались вместе, а иногда разбивались на несколько групп для беседы на определенные темы.

Ранее в МИД ОАЭ поделились ожиданиями от трехсторонних переговоров по Украине.