Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Российская делегация покинула гостиницу в Абу-Даби перед вторым днем переговоров

РИА: делегация РФ покинула отель в Абу-Даби перед переговорами с США и Украиной
Philip Lange/Shutterstock/FOTODOM

Российские переговорщики покинули гостиницу в Абу-Даби перед началом второго дня заседания трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Делегацию Москвы по-прежнему возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая трехсторонняя встреча с участием делегаций РФ, США и Украины. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. На Украине подтвердили, что эту тему затронут на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. Как писали журналисты RT со ссылкой на Associated Press, участники встречи в ОАЭ обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта в «самых разных форматах». Иногда переговорщики по несколько человек отходили в сторону, чтобы обсудить какие-то детали отдельно, иногда собирались вместе, а иногда разбивались на несколько групп для беседы на определенные темы.

Ранее в МИД ОАЭ поделились ожиданиями от трехсторонних переговоров по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697387_rnd_8",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+