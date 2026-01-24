СМИ назвали самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби

Вопрос территорий остается самым сложным на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, для российской стороны важен вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, для этого «рассматриваются различные параметры безопасности».

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. Ожидается, что эта тема будет затронута на встречах в Абу-Даби.

Владимир Зеленский в свою очередь, как ранее писали «Известия», делать выводы о содержании текущих дискуссий пока преждевременно. По его мнению, итоги станут ясны по результатам второго дня заседания.

Ранее в Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ.