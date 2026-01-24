Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

СМИ назвали самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби

ТАСС: территориальный вопрос остается самым сложным на переговорах в Абу-Даби
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Вопрос территорий остается самым сложным на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, для российской стороны важен вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, для этого «рассматриваются различные параметры безопасности».

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. Ожидается, что эта тема будет затронута на встречах в Абу-Даби.

Владимир Зеленский в свою очередь, как ранее писали «Известия», делать выводы о содержании текущих дискуссий пока преждевременно. По его мнению, итоги станут ясны по результатам второго дня заседания.

Ранее в Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697615_rnd_5",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+