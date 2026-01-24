Размер шрифта
Членство Украины в ЕС оказалось под угрозой из-за плана Трампа

Telegraph: план Трампа о зоне свободной торговли угрожает членству Украины в ЕС
План президента США Дональда Трампа по созданию зоны свободной торговли с Украиной угрожает стремлению Киева вступить в ЕС. Об этом заявил бывший главный торговый переговорщик Великобритании Кроуфорд Фолконер, пишет The Telegraph.

По его словам, инициатива президента США может серьезно усложнить усилия Украины, поскольку правила ЕС не разрешают государствам-членам заключать собственные торговые соглашения с третьими государствами.

Соглашение о зоне свободной торговли, заключенное после возможного мирного урегулирования с Россией, могло бы существенно ускорить послевоенное восстановление Украины, создав мощные стимулы для компаний строить заводы в этой зоне и экспортировать продукцию в США по сниженным издержкам. Однако Фолконер заявил, что подобная схема, вероятно, перечеркнет надежды Украины на членство в Евросоюзе.

Это обусловлено тем, что все страны обязаны передать контроль над внешней торговлей Европейской комиссии, отмечается в материале.

«Если Украина станет членом ЕС, это очевидно создаст проблему для заключения соглашения о свободной торговле с США, поскольку у ЕС общий внешний тариф, и именно Еврокомиссия его устанавливает. Единственный способ, при котором это на 100 процентов могло бы работать, если бы сам ЕС отдельно заключил соглашение о свободной торговле с США. Но, по-моему, это выглядит маловероятно», — заявил эксперт.

По данным украинских СМИ, зона свободной торговли предполагает отмену таможенных пошлин, налогов и количественных ограничений во взаимной торговле между странами — участницами соглашения на основе международного договора.

Ранее Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки.

