Пентагон назвал главные приоритеты США

Приоритетами Вооруженных сил США будут являться сдерживание Китая и защита территории Соединенных Штатов, а не Европы. Об этом говорится в новой оборонной стратегии США, обнародованной Пентагоном.

В ней говорится, что Европа по-прежнему играет важную роль, однако ее доля в мировой экономической мощи сокращается.

«Из этого следует, что, хотя мы и будем продолжать участвовать в делах Европы, мы должны и будем уделять приоритетное внимание защите территории США и сдерживанию Китая», — сказано в документе.

В этой стратегии КНР не обозначен как угроза, в отличие от России. Пентагон называет Китай второй по могуществу страной после Соединенных Штатов, отмечает рост влияния Пекина.

5 января представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что США должны прекратить использовать тему «китайской угрозы» для оправдания своих личных интересов.

В тот же день американский президент Дональд Трамп сказал, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы его страна владела Гренландией. По словам политика, корабли Китая и России якобы уже окружают датский остров.

Ранее в США обвинили Китай в том, что он ведет «прокси-войну руками России».