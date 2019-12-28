Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о децентрализации власти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную систему Рады.
Проект предусматривает внесение поправок в Конституцию в сфере децентрализации власти. Полный текст закона не опубликован.
Ранее Зеленский уже вносил подобный проект на рассмотрение украинского парламента, однако он был отправлен на доработку.
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