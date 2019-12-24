Молдавия собирается заключить пакет важных соглашений с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в 2020 году Молдавия и Россия собираются заключить ряд важных соглашений. Об этом он написал в Facebook.
Додон рассказал, что провел встречу с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым, где они обсудили итоги 2019 году. Стороны отметили, прорыв в отношениях, «несмотря на сложный политический период в Молдавии».
Он добавил, что были рассмотрены планы на следующий год. В частности, планируется скорое подписание и ратификация более 10 документов. Все они связаны с социальной сферой, миграцией и другими важными темами двусторонних отношений.
Также Додон сообщил, что ожидается визит российского коллеги Владимира Путина и, возможно, премьера Дмитрия Медведева в Молдавию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»
— Додон договорился с Путиным о скидке на газ