В посольстве РФ опровергли слова Джонсона о сопровождении 56 российских самолетов

Посольство России в Великобритании опровергло утверждения премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что с мая по сентябрь британские истребители 21 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве заявили, что сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, особенно в таких масштабах, не соответствуют действительности.

«Их сложно рассмотреть иначе как целенаправленную недобросовестную манипуляцию», — отметили в российском дипведомстве.

Там отметили, что все полеты российской военной авиации над Балтикой, также и у берегов Эстонии, тщательно отслеживаются.

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