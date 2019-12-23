Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы
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Российский президент Владимир Путин считает «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Путин рассказал, что когда общался с первым лидером Чечни, то тот ему сказал, что в те времена можно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду. Глава Чечни тогда признался, что он имел свое неформально формирование.
По словам главы России, вина за ситуацию в республике лежит не столько на властях Чечни. Это скорее общая вина России.
«Наша общая вина - России, что довела до такого состояния», — добавил Путин.
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