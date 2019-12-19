Путин назвал надуманными причины импичмента Трампа
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что считает, что президентство главы США Дональда Трампа не заканчивается.
Путин назвал надуманными обвинения, по которым в США Трампу хотят объявить импичмент.
«Давление на Украину какую-то придумали... Не знаю. Но это вашим конгрессменам виднее», — сказал Путин.
Раннее Трамп стал третьим президентом в истории Соединенных Штатов, в отношении которого Палата представителей Конгресса страны утвердила обвинение в рамках процедуры импичмента
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