Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестовали по делу о взятке и мошенничестве

Заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе заключили под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, Арабидзе предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В декабре 2025 года Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках этого же уголовного дела арестовали бывшего заместителя директора департамента Вадима Хасенова. Ему также вменяют мошенничество и получение взятки. В случае признания вины обоим фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следственные органы пока не раскрывают детали предъявленных обвинений. Вместе с тем источник ТАСС сообщил, что уголовное дело может быть связано с коррупционными нарушениями в Международнаой организации гражданской обороны.

