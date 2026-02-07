Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине

Зеленский: ВС РФ задействовали более 400 дронов и 40 ракет для ударов по Украине

Вооруженные силы России задействовали более 400 беспилотных летательных аппаратов и 40 ракет разных типов в ходе ночных ударов по Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, основной целью российских войск были энергетические сети, генерация и распределительные подстанции.

Специалисты зафиксировали повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях Украины. Также были нанесены удары по Киевской и Харьковской областям. В некоторых регионах продолжают работать силы противовоздушной обороны, написал Зеленский.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что после прилета по объекту в Ровенской области Украины начались перебои со светом. Также стало известно о взрывах в Виннице в центральной части Украины.

Как сообщили в компании «Укрэнерго», в большинстве регионов Украины после серии взрывов утром 7 февраля введены аварийные отключения электроэнергии.

Власти Украины пока не комментировали информацию об ударах.

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.