Стала известна дата первого заседания «Совета мира»

Первое заседание «Совета мира» пройдет 19 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщает Axios.

Мероприятие состоится в Институте мира США (USIP). На нем участники обсудят восстановление сектора Газа и управление анклавом в условиях сохраняющихся нарушений режима прекращения огня и дипломатических проблем.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.