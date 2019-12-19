Трамп заявил о безосновательности процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп считает, что в отношении него процедуру импичмента начали совершенно безосновательно. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что этот импичмент является первым, когда нет никакого преступления.

«Скажите мне, пожалуйста, что я совершил?» — задался вопросом Трамп.

Он подчеркнул, что демократы обвиняют его в нарушении Конституции США, при этом они не объясняют, о каких именно преступлениях идет речь.

Глава США также добавил, что его абсолютно не беспокоит происходящее. По его мнению, процедура импичмента обсеценена.

До этого Трамп счел импичмент маршем политического самоубийства демократов.

С данным заявлением Трамп выступил накануне перед сторонниками в штате Мичиган.