На Украине расследуется 15 дел с фигурантом в лице Порошенко

На Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба изданию «Страна.ua».

Ранее Госбюро завело уголовное производство по подозрению в госизмене Порошенко при подписании им минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

По словам Трубы, сегодня уголовных дел уже 15, каждое из них сложное. Расследованием всех дел занимается семь следователей.

Директор ведомства также напомнил, что Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру для ознакомления и получения согласия проект подозрения Порошенко в совершении преступления при назначении членов Высшего Совета Правосудия. Эти действия были необходимы, так как Порошенко является народным депутатом, и на оглашение подозрений ему требуется согласие Верховной Рады.

Однако, по словам Трубы, данный проект подозрения лежит в Генпрокуратуре уже два месяца, и о результатах рассмотрения не знают ни следователи, ни Госбюро.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киеве обнародовали полный перечень производств с фигурантом в лице Порошенко

— «Российский заказ»: почему на Порошенко заводят дело