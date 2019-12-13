Консервативная партия Британии получила мандат на Brexit

Британские консерваторы забрали наибольшее число мест (326) в парламенте, это позволяет беспрепятственно осуществить Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, подсчет голосов все еще продолжается.

По состоянию на 5.05 (8.05 мск), тори получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы — 195.

Такой исход событий поможет осуществить в стране Brexit.

«Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit», — заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает ТАСС.

Предполагается, что партия Джонсона получит 368 мест из 650, Лейбористская — 191, Шотландская национальная партия — 55.

Пока консерваторы лидируют по итогам всеобщих выборов от 358 до 368 мест (55-57%), лейбористы - от 192 до 202 мест.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп поздравил Джонсона с лидированием на парламентских выборах

— Exit poll: партия Джонсона лидирует на парламентских выборах Великобритании

— В Британии начались выборы в парламент