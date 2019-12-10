Песков рассказал о следующем саммите нормандской четверки

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Во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского формата» в Елисейском дворце, 10 декабря... Во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского формата» в Елисейском дворце, 10 декабря...
Во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского формата» в Елисейском дворце, 10 декабря...
Ludovic Marin/Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит нормандской четверки может пройти в Берлине, передает РИА «Новости».

Деталей подготовки встречи он не привел.

Комментируя прошедшие переговоры, он добавил, что идея президента Украины Владимира Зеленского о муниципальной страже в Донбассе не обсуждалась.

В Париже завершилась встреча глав государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии.