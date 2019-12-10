Песков рассказал о следующем саммите нормандской четверки
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Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит нормандской четверки может пройти в Берлине, передает РИА «Новости».
Деталей подготовки встречи он не привел.
Комментируя прошедшие переговоры, он добавил, что идея президента Украины Владимира Зеленского о муниципальной страже в Донбассе не обсуждалась.
В Париже завершилась встреча глав государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии.