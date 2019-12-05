Песков: на саммите в «нормандском формате» могут принять «не обязывающий документ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что лидеры «нормандской четверки» могут принять в ходе встречи, которая пройдет 9 декабря, некий «не обязывающий документ». Об этом сообщает телеканал «Дождь».
По его словам, соглашение не будет достигнуто.
«Но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи», — сказал Песков.
При этом он выразил надежду, что в тексте будут «зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».
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