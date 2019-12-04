Трамп заявил, что Макрон поменял мнение о «мозге» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс занимает самую сильную позицию за всю историю.

Глава Белого дома отметил, что во время переговоров с президентом Франции, он, Макрон, взял свои слова о «смерти мозга» НАТО обратно.

«Он видит, что произошло и происходит, как страны усиливаются», — подчеркнул Трамп.

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