Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным по вопросу конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта в Донбассе необходим, потому что без него реального продвижения в этом вопросе не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Без этого диалога можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке — ты что-то делаешь, но ты на месте», — пояснил украинский лидер.

По его словам, Украина хочет разрешения данного вопроса.

Зеленский также подчеркнул, что «никакой измены» украинскому народу на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря не будет, а сам факт предстоящей встречи назвал «победой».

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