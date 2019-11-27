В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, все движется к тому, чтобы провести отдельную встречу.

Ушаков добавил, что программа визита российского лидера в Париж находится на стадии согласовывается. Однако известно, что она будет включать в себя три основных элемента, а именно: переговоры, рабочий обед и пресс-конференцию.

Представитель Кремля допустил, что в пресс-конференции примут участие лидеры всех четырех стран-участниц «нормандского формата», но окончательно этот вопрос еще не согласован. Речь идет о России, Германии, Франции и Украине.

По словам Ушакова, не исключены также «отдельные двусторонки» представителей стран.

До этого стало известно, что Зеленский позвонил Путину.