The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева

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Журнал The Economist выложил ролик, который посвящен процессу об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что на видео говорится о деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена, а также была продемонстрирована карта Украины.

Отмечается, что на карте не был указан Крым.

В свою очередь представители посольства Украины в Великобритании в Twitter диппредставительства попросили исправить это.

«Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом», — написано в сообщении украинского посольства.