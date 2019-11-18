На Украине будут требовать привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Следователи украинского госбюро расследований заявили, что передали прокуратуре страны просьбу привлечь бывшего президента Петра Порошенко к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, ГБР подозревает Порошенко в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В документе упоминается, что Порошенко также подозревают в таких преступлениях, как: насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти и злоупотребление властью.

До этого директор Госбюро Роман Труба завил, что Порошенко проходит свидетелем по 12 уголовным делам, которые ведет бюро .

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