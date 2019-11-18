На Украине будут требовать привлечь Порошенко к уголовной ответственности

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Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
РИА «Новости»

Следователи украинского госбюро расследований заявили, что передали прокуратуре страны просьбу привлечь бывшего президента Петра Порошенко к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, ГБР подозревает Порошенко в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В документе упоминается, что Порошенко также подозревают в таких преступлениях, как: насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти и злоупотребление властью.

До этого директор Госбюро Роман Труба завил, что Порошенко проходит свидетелем по 12 уголовным делам, которые ведет бюро .

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