Досрочные парламентские выборы в Белоруссии признали свободными и прозрачными
Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что в Белоруссии успешно прошли парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, выборы соответствовали требованиям конституции страны и избирательному кодексу.
«Выборы... были свободными и прозрачными», — подчеркнул Лебедев.
Также он отметил, что прошлые недостатки и недочеты были учтены и справлены. Однако незначительные недочеты на парламентских выборах все же были.
«В большинстве случаев они носили такой технический характер », — заключил Лебедев.
Согласно указу главы Белоруссии Александра Лукашенко, выборы в Совет республики (верхняя палата парламента) состоялись 7 ноября, в Палату представителей (нижняя палата) — 17 ноября 2019 года.
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