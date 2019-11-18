Досрочные парламентские выборы в Белоруссии признали свободными и прозрачными

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что в Белоруссии успешно прошли парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, выборы соответствовали требованиям конституции страны и избирательному кодексу.

«Выборы... были свободными и прозрачными», — подчеркнул Лебедев.

Также он отметил, что прошлые недостатки и недочеты были учтены и справлены. Однако незначительные недочеты на парламентских выборах все же были.

«В большинстве случаев они носили такой технический характер », — заключил Лебедев.

Согласно указу главы Белоруссии Александра Лукашенко, выборы в Совет республики (верхняя палата парламента) состоялись 7 ноября, в Палату представителей (нижняя палата) — 17 ноября 2019 года.

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