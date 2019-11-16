СМИ: лидер «Новой России» Никита Исаев умер от остановки сердца
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Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался вследствие остановки сердца в поезде. Об этом сообщает «Пятый канал».
Как отмечается, 42-летний политик возвращался из Тамбова в Москву. С ним в поезде также была его помощница Алина Жестовская.
Известно, что мужчина умер еще до прибытия медиков.
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