Россия будет считать Аньес и.о. президента Боливии

Министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности президента Боливии сенатора Жанин Аньес. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона будет считать Аньес и.о. боливийского президента, однако власти учитывают тот факт, что кворума в парламенте по ней не было.

Рябков добавил, что Россия видит в отсутствии кворума определенные моменты, которые и учитывает.

Глава МИД также подчеркнул, что Аньес будет считаться руководителем Боливии до проведения президентских выборов в стране.

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