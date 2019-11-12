На Украине устроили митинг против земельной реформы Зеленского

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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Здание Верховной рады Украины в Киеве.
Здание Верховной рады Украины в Киеве.
РИА «Новости»

К зданию Верховной рады в Киеве на акцию протеста против земельной реформы президента Украины Владимира Зеленского вышли люди. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что активисты пришли к зданию с флагами Украины и символикой местных националистических организаций.

Кроме того, возле здания Рады были припаркованы тракторы и прочая сельскохозяйственная техника.

Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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