Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост. Об этом он сказал в эфире радио, сообщает ТАСС.

По словам Моралеса, он уходит в отставку, чтобы защитить людей. В частности, госслужащих, братьев и сестер.

«Чтобы... [они] не подвергались нападкам и угрозам», — подчеркнул Моралес.

20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. Почти 400 человек пострадали в Боливии только за три недели протестов. Моралес говорил, что требование оппозицией его отставки неконституционно, незаконно и является попыткой государственного переворота.

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