Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса. Об этом сообщает издание «Зеркало недели», которое провело исследование совместно с Украинским институтом будущего.

Так, на открытый вопрос о том, кто «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, 11,2% респондентов назвали главу России.

При этом в доверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому признались 1,3% опрошенных.

Отмечается, что второе место в рейтинге занял российский телеведущий Владимир Соловьев. За него проголосовали 9,1% респондентов.

А на третьем месте оказалась российская телеведущая Ольга Скабеева. Ее в данном вопросе поддержали 6,7% опрошенных.

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