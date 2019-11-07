Трамп потребовал допросить Байденов в конгрессе

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы на допрос в конгресс были вызваны его будущий оппонент в президентской гонке Джо Байден и его сын Хантер Байден. Об этом он написал в Twitter.

Американский лидер процитировал вопрос, который задал сенатор-республиканец Джон Нил Кеннеди: «Что Хантер Байден делал за деньги?». Трамп согласился с его вопросом и потребовал, чтобы семья Байденов дала показания.

В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.

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