Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну ждет экономическая депрессия, если в предстоящих президентских выборах в 2020 году победит представитель Демократической партии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам американского лидера, демократы подавляют недовольных, клевещут в адрес невиновных, а также уничтожают юридические стандарты.
«В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными», — сказал Трамп.
Кроме того, глава Белого дома считает, что демократы пытаются навязать американцам «социалистическую повестку дня».
«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — подчеркнул Трамп.
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