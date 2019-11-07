Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страну ждет экономическая депрессия, если в предстоящих президентских выборах в 2020 году победит представитель Демократической партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам американского лидера, демократы подавляют недовольных, клевещут в адрес невиновных, а также уничтожают юридические стандарты.

«В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными», — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома считает, что демократы пытаются навязать американцам «социалистическую повестку дня».

«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — подчеркнул Трамп.

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