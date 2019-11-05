Минюст США разыскивает автора разоблачительной книги о Трампе

Минюст США затребовал данные об анонимном авторе, который анонсировал разоблачительную книгу о президенте Дональде Трампе, передает РИА «Новости».

Как стало известно, помощник генпрокурора Джозеф Хант направил издателю требование предоставить полную информацию об авторе.

Прокурора, в частности, интересуют доказательства, что аноним не подписывал документы о неразглашении секретных данных.

Анонимный автор ранее заявил, что работает в администрации Трампа, но не поддерживает политику президента.

Белый дом назвал писателя трусом и потребовал выступить открыто.