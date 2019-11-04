Совфед ответил на требование Украины вернуть задержанные корабли
Сенатор Сергей Цеков заявил, что Украина получит обратно задержанные в Крыму корабли после признания своей провокации в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Цеков напомнил, что российская сторона рассматривает инцидент в проливе как преступление украинских военных. При этом корабли, по словам парламентария, являются вещественными доказательствами в данном вопросе.
Он также отметил, что Россия может «по доброй воле» вернуть Украине корабли, однако посоветовал Киеву публично признать свои действия провокацией.
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