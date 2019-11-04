Минск объяснил слова Лукашенко о «чужих войнах»
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала слова Александра Лукашенко о «не наших войнах» вырванными из контекста, сообщает РИА Новости.
Она прокомментировала реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на слова главы Белоруссии.
Пресс-секретарь назвала реакцию Медведева непредсказуемой и искажающей суть высказывания Лукашенко.
«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались - и Беларусь, и Россия - хватит!» — заявила Эйсмонт.
Она также задалась вопросом о том, кому и зачем выгодно поднимать эту тему в текущих условиях.
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