Минск объяснил слова Лукашенко о «чужих войнах»

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала слова Александра Лукашенко о «не наших войнах» вырванными из контекста, сообщает РИА Новости.

Она прокомментировала реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на слова главы Белоруссии.

Пресс-секретарь назвала реакцию Медведева непредсказуемой и искажающей суть высказывания Лукашенко.

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались - и Беларусь, и Россия - хватит!» — заявила Эйсмонт.

Она также задалась вопросом о том, кому и зачем выгодно поднимать эту тему в текущих условиях.

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