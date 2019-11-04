Доклад о «российской угрозе» заблокирован правительством Великобритании

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Правительство Великобритании заблокировало сроком минимум на месяц публикацию доклада об угрозе со стороны России британской демократии, сообщает Guardian.

Документ, подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности, содержит информацию о возможном вмешательстве России в досрочные выборы, которые пройдут 12 декабря.

В правительстве подтвердили, что публикация 50-страничного доклада не будет разрешена до роспуска парламента. Таким образом, доступ к документу будет открыт не раньше срока выборов.

Британское правительство обосновывает свое решение необходимостью тщательного согласования публикации. Уточняется, что эта процедура может длиться до шести недель.

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