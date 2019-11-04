Доложивший о беседе Трампа и Зеленского информатор готов ответить на вопросы республиканцев

Информатор, доложивший о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, что послужило началом процедуры импичмента американского лидера, согласился в письменной форме ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката информатора Марка Заида, осведомитель будет отвечать на вопросы республиканцев в письменной форме, под присягой и наказанием за лжесвидетельство.

Это предложение было сделано главному члену Республиканской партии в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса Дэвину Нуньесу.

Заид отметил, что на вопросы, которые могут указать на личность информатора, чего добиваются республиканцы и Трамп, ответов не последует.

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