Додон поздравил кандидата от Соцпартии с победой в выборах мэра Кишинева

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил на брифинге кандидата Соцпартии Иона Чебана с победой во втором туре выборов мэра Кишинева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я хочу поздравить Иона Чебана с полученным результатом, но прошу его не испытывать эйфорию», — сказал он.

Додон напомнил, что он должен быть мэром для всех, в том числе, для тех, кто голосовал за его конкурента.

Также он поздравил кишиневцев с тем, что начинается «новая позитивная страница» в истории города.

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