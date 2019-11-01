США сорвали встречу с Россией по стратегической стабильности

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США из-за очередных перестановок в администрации сорвали встречу с Россией по вопросам стратегической стабильности в ноябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Леонтьева.

Представитель российского ведомства уточнил, что представители Москвы и Вашингтоа в рамках стратегического диалога встречались лишь дважды — осенью 2017 года в Хельсинки и в июне 2019 года в Праге.

«Намечалась еще встреча сейчас, в ноябре, но в связи с очередными перестановками в американском руководстве, руководстве Госдепартамента, она опять отложилась», — сказал Леонтьев.

По словам замдиректора, в настоящее время сложно считать диалог между странами продолжающимся.

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